Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri Homeros'un Dünyası ve İlyada ile Devam Ediyor

Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri Homeros'un Dünyası ve İlyada ile Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri, 'Homeros'un Dünyası ve İlyada' söyleşisiyle devam etti. İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erman Gören, Homeros okumalarını katılımcılara aktardı. Ayrıca Sahaf Festivali kapsamında gece mezatı da yapıldı.

(İSTANBUL)- Beylikdüzü 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri, 'Homeros'un Dünyası ve İlyada' söyleşisiyle devam etti.

11. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri, devam ediyor. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstlendiği 8. Sahaf Söyleşileri'nin üçüncü konuğu, İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erman Gören oldu. Gören, Homeros okumalarını katılımcılara aktardı.

"Bu metin Hindistan'a Etiyopya'ya giden bir sürü geleneği toplamış bir havuz"

Prof. Erman Gören, Troya kazılarının Avrupalılar için önemini vurguladı. Gören İlayda'yla ilgili, "Bu metin ta Hindistan'a, Etiyopya'ya giden bir sürü geleneği toplamış bir havuz" yorumunu yaptı. Ayrıca Sahaf Festivali kapsamında gece mezatı da yapıldı. Eserlerin farklı dönemlere ait baskılarına ulaşma imkanı yakalayan kitapseverler, açık artırma usulü ile kitaplara sahip oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası piyasalarda deprem! Bir anda resmen çakıldı
Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha

Gece yarısı Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

600 bin kamu işçisinin dört gözle beklediği tarih netleşti
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.