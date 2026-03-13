Haberler

Beylikdüzü'nde park halindeyken kayan tırın çarptığı yaya öldü

Beylikdüzü'nde park halindeki bir tır, kayarak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Olayda Mustafa K. hayatını kaybederken, tırın şoförü gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde park halindeyken kayan tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde dün akşam Ali C'nin park halinde bıraktığı tır, henüz bilinmeyen nedenle kaymaya başladı.

Tır önce kaldırımda yürüyen Mustafa K'ye, sonra da bir iş yerinin duvarına çarpıp durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mustafa K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tırın şoförü Ali C. gözaltına alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
