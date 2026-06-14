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Beylikdüzü önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

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Beylikdüzü önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.

Beylikdüzü önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
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