Beylikdüzü önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Beylikdüzü önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.
Beylikdüzü önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya