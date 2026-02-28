Haberler

Beylikdüzü'nde trafikte kavga kamerada: 2 sürücüye 6 bin 230 lira ceza

Beylikdüzü'nde iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda gözaltına alınan sürücülere toplam 6 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Beylikdüzü'nde iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücülere toplam 6 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 26 Şubat Perşembe günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü A.G. ile taksi şoförü R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri olayı ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen sürücüler A.G. ve R.K. gözaltına alındı. Sürücülere, 'duraklamanın yasaklandığı yerde duraklamak', 'yayaların karayolunda trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 6 bin 230 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil sürücüsü A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
