Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan ve hastaneye giderken kaza yapan kişi öldü
Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan B.Y.D., aracıyla hastaneye giderken trafik kazası geçirdi. Hastanede hayatını kaybeden kişinin karnından vurulduğu tespit edildi. Polis şüphelileri arıyor.
Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan ve arabasıyla hastaneye giderken trafik kazası geçiren kişi yaşamını yitirdi.
Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, Beylikdüzü Devlet Hastanesi karşısında dün sabaha karşı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yapan otomobilin sürücüsü B.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalede B.Y.D'nin karnından silahla vurulduğu tespit edildi.
Hastanede hayatını kaybeden B.Y.D'nin, silahla vurulduktan sonra aracıyla hastaneye gitmeye çalıştığı ve yolda kaza yaptığı belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.