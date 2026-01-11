Beylikdüzü'nde sağanak nedeniyle 5 katlı binanın giriş katındaki 2 daireyi su bastı
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, 5 katlı bir binanın giriş katındaki iki daireyi ve asansör boşluğunu su basmasına yol açtı. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, apartmanın sakinlerini tahliye ederken, bina sakinleri yetkililerin geç gelmesi nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, apartmanda oturanları tedbiren tahliye etti.
Bina sakinlerinden Ali Temurtaş, su baskınının dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini, 14 saattir telefonla aramalarına rağmen yetkililerin gelmediğini söyledi.
Temurtaş, "Polis memurları geldiler sağ olsunlar. Başka hiçbir yetkili gelmedi. Geceden bu yana insanlarla uğraşıyoruz. Burada insanlar mağdur, maddi kayıp var. Yetkilileri bunun için aradım ama gelmediler. Ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz gelmiyorlar. Can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Asansör, elektrik akımı her türlü risk oluşabilir." diye konuştu.