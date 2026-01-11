Haberler

Beylikdüzü'nde sağanak nedeniyle 5 katlı binanın giriş katındaki 2 daireyi su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, 5 katlı bir binanın giriş katındaki iki daireyi ve asansör boşluğunu su basmasına yol açtı. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, apartmanın sakinlerini tahliye ederken, bina sakinleri yetkililerin geç gelmesi nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.

Beylikdüzü'nde yağış nedeniyle 5 katlı dairenin giriş katında bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğunu su bastı.

Yakuplu Mahallesi 136. Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğunu sağanak sonrası su bastı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, apartmanda oturanları tedbiren tahliye etti.

Bina sakinlerinden Ali Temurtaş, su baskınının dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini, 14 saattir telefonla aramalarına rağmen yetkililerin gelmediğini söyledi.

Temurtaş, "Polis memurları geldiler sağ olsunlar. Başka hiçbir yetkili gelmedi. Geceden bu yana insanlarla uğraşıyoruz. Burada insanlar mağdur, maddi kayıp var. Yetkilileri bunun için aradım ama gelmediler. Ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz gelmiyorlar. Can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Asansör, elektrik akımı her türlü risk oluşabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz