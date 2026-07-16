Beylikdüzü'nde esnafla mahalleli arasında 'park etme' kavgası; küfür edip yumruklarla saldırdılar

BEYLİKDÜZÜ'nde mahalle sakinleriyle esnaf arasında dükkan önüne araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, taraflardan birinin küfür etmesinin ardından büyüyen kavgaya çevredekiler müdahale etti. Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleriyle esnaf arasında dükkan önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Esnafın dükkan önüne aracını park eden mahalle sakinine küfür etmesinin ardından tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kısa süre sonra kavgaya diğer mahalle sakinleri de dahil oldu.

'BIÇAKLA KESECEĞİM' DİYE BAĞIRDI

Kavga sırasında araç sahibi otomobilini dükkan önüne park etmesine izin vermeyen esnafın başında bekleyerek "Bıçakla keseceğim" diye bağırdı. Kavga devam ederken esnafın yakınları da olay yerine gelerek kavgaya karıştı.Kavga sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişiye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Tarafların bağırıp küfür ederek birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kavga mahalle sakinlerinin müdahalesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı