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Beylikdüzü'nde Metrobüs Seferleri Normale Döndü

Beylikdüzü'nde Metrobüs Seferleri Normale Döndü
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Beylikdüzü'nde metrobüsün diğer bir metrobüse çarpması sonucu kapatılan Haramidere Sanayi Durağı'nda, kazanın ardından yapılan çalışmalar tamamlandı ve seferler tekrar başladığı duyuruldu.

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması nedeniyle kapatılan durakta, seferler normale döndü.

1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 40 kişinin yaralandığı kazanın ardından yolcu alımına kapatılan Haramidere Sanayi Durağı'ndaki çalışmalar tamamlandı.

Savcının incelemesi sonrasında, kazaya karışan araçlar ekipler tarafından garaja götürüldü.

Durakta yolcu alımına başlanmasıyla seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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