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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 57 Yaralı, Şoför Tutuklandı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 57 Yaralı, Şoför Tutuklandı
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Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Kazanın ardından şoför tutuklandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü tutuklandı.

Kaza, 10 Mayıs saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kazada 57 yolcu yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Şaban Ş., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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