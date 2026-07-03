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Beylikdüzü açıklarında arızalanan ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı

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Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne ve içindeki 6 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak güvenli şekilde marinaya çekildi.

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan 8 metre boyundaki teknedeki 6 kişinin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye TAHLİSİYE-14 botunun sevk edildiği bildirildi.

Ekiplerce yedeklenen teknenin güvenli şekilde West İstanbul Marina'ya götürülerek emniyete alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
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