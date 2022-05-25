Kadın sürücü, kendi cipine çarpan aracı koca koca taşlarla pert etti - Haberler

Kadın sürücü, kendi cipine çarpan aracı koca koca taşlarla pert etti
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda, kadın sürücünün kullandığı cipe başka bir araç çarptı. Arabasının hasar aldığını gören kadın, eline aldığı taşla kendisine çarpan arabaya zarar verdi.
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı. Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel