Beylikdüzü'nde rögara düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Beylikdüzü'nde bir sitede internet bağlantısı için çalışma yapan Ali Yalçın (58), internet kablolarının bulunduğu rögara inmek istediği sırada kayarak düştü. Ayağı kırılan Yalçın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi İhlas Caddesi'nde bir sitede saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet kablolarıyla ilgili çalışma yapmak üzere rögara inmek isteyen Ali Yalçın, dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan Yalçın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından rögardan çıkarılan Yalçın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.