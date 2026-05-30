İETT otobüsü freni boşaldı, park halindeki TIR'a çarptı

BEYLİKDÜZÜ'nde yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan İETT otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, yanında bulunan otomobile de zarar verdi. Otobüs şoförünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olduğu sırada freni boşalan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkarak park halindeki TIR'a çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, yanında bulunan otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü Cahit E. (57), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı