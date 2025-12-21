Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı

BEYLİKDÜZÜ'nde çocuk oyun parkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılan ateş yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler parkı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Marmara Mahallesi'ndeki çocuk oyun parkında çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılan ateş, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler parkı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.