Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde bir çocuk oyun parkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılan ateş yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yaralanan kimse bulunmadı.

BEYLİKDÜZÜ'nde çocuk oyun parkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılan ateş yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler parkı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Marmara Mahallesi'ndeki çocuk oyun parkında çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılan ateş, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler parkı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

500

