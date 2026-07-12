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Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 6 yaralı

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 6 yaralı
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Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobili, park halindeki araca çarptıktan sonra sahilde oturan 6 kişilik grubun arasına daldı. 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolündeki otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, sahilde oturanların arasına daldı. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kaza, park halindeki otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gürpınar Sahili'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken önce kaldırıma, ardından park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç savrularak o sırada sahildeki masa ve sandalyelerde oturan 6 kişilik grubun arasına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya neden olduğu değerlendirilen sürücüyü gözaltına alırken, kaza anı park halindeki başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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