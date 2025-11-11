Beylikdüzü Kavaklı 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

İstanbul Valiliğinin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında, Beylikdüzü Kavaklı 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, 1111'inci aile sağlığı merkezini İstanbul'a kazandırdıklarını, sağlık hizmetlerinin vatandaşa en yakın noktada ulaşması için çalıştıklarını söyledi.

Gözen, Türkiye'nin sağlık alanında yatırımlarıyla dünyada önemli bir konuma geldiğine dikkati çekerek, "Zamanında sağlık alanında SGK hastaneleri birleştirildiğinde çok ciddi itirazlar yükseldi. Aile hekimliği müessesesi kurulduğunda çok ciddi itirazlar yükseldi. Türkiye'nin sağlık turizminin başkenti haline gelmesi için İstanbul'da özellikle birçok çalışmanın yürütülmesi gerekiyordu. Bu konuda da çok ciddi çalışmalar yürütüldü." dedi.

Aile hekimliği müessesesinin önemli olduğunu belirten Gözen, aile sağlığı merkezlerinin vatandaşların evinden yürüyerek ulaşabileceği standartlara kavuşmaya başladığını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise İstanbul'un dünya sağlık başkenti olduğunun verilerle sabit olduğuna işaret ederek, "İstanbul'a 500 bin yabancının sağlık hizmeti almak için 200 ülkeden geldiği ve Türkiye'nin yüzde 40 sağlık hizmetini bu şehir verdiği için dünyanın sağlık başkenti diyoruz." ifadesini kullandı.

Güner, 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin hayata geçirildiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Otel konforunda, buzdolabı, televizyonu olan hastanelerde biz dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Her ne kadar tedavi hizmetlerine yatırım yaparsanız yapın, her ne kadar hastane açarsanız açın, eninde sonunda sizin sağlığınızı korumanız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nı koruyan, üreten ve geliştiren sağlık modeliyle biz inşa etmeye çalışıyoruz. Aile sağlığı merkezleri bunun en temel yapı taşıdır."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle devam eden tören, aile sağlığı merkezinin bahçesindeki fidan dikim etkinliğiyle sona erdi.