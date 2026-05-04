Beylikdüzü Belediye Meclisinde "İmamoğlu İnşaat'a 40 milyon liralık ceza" iddiası tartışıldı

Beylikdüzü Belediye Meclisinde, Beylikdüzü Belediyesince "İmamoğlu İnşaat'a 40 milyon lira para cezası kesildiğine" yönelik iddia gündeme geldi.

Belediyenin mayıs ayı 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, burada yaptığı konuşmada, ilçeye ilişkin "İmamoğlu İnşaat'a 40 milyon lira ceza kesildi" şeklinde haberin gündeme geldiğini söyledi.

Abuş, haberi kendisinin de okuduğunu dile getirerek, "Bizim kurumda artık rasyonel bir şekilde, firmanın isminin ne olduğunun önemi olmadan, İmamoğlu İnşaat da olsa, başka bir inşaat da olsa demek ki 40 milyon lira ceza kesiyoruz. İlk meclis toplantısında ben arkadaşlarımızı bu anlamda tebrik edeyim, teşekkür edeyim.' dedim." ifadesini kullandı.

İlerleyen saatlerde gelen bilgiler ve araştırmalarının neticesini aktaran Abuş, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün birçok denetim ve çalışması sonucunda bu arkadaşlarımızın bu cezayı yasal olarak kesmek zorunda kaldıklarını üzülerek öğrendim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün buna benzer çalışmalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceği bilgisini paylaşmak isterim. Yanlış ve fazla işler yapanlara, inşaat ve rakamsal anlamda yansıtılacağını ifade etmek isterim."

CHP Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan ise Tahir Abuş'un İmamoğlu İnşaat'a kesilen cezadan bahsettiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü, CHP'li belediyelere üs kurmuş. Haftada 3 yazı gelir, sürekli bir yerleri kurcalarlar. Bu sadece CHP'li belediyelere özgü, AK Partili belediyelere kimse karışmıyor." diye konuştu.

Esenyurt ilçesinin planında 3 emsalden büyük bina ve arazi olmadığını iddia eden Erdoğan, "Ama gidin 10 emsal, 12 emsal bina var. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ne yapıyor? Oraya kim yaptı, neden yaptı, niye yaptı, bakan yok. Ama geliyorlar Beylikdüzü'nde özellikle bazı inşaatların etrafında dolanıyorlar. Bakıyorsunuz, detay da vatandaş iskanı aldıktan sonra ufak tefek değişikler yapmış. Buna ceza keseceksiniz." dedi.

Konuşmaların ardından diğer gündem maddeleri görüşüldü.