Beylerbeyi açıklarında sürüklenen boş tekne emniyete alındı

Güncelleme:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Beylerbeyi açıklarında sürüklenen boş bir tekneyi yedekleyerek Çengelköy Koyu'nda emniyete aldı.

Beylerbeyi açıklarında sürüklenen boş tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince emniyete alındı.

KEGM'den yapılan açıklamada, "Beylerbeyi önlerinde başıboş vaziyette sürüklenen tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çengelköy Koyu'nda emniyete alındı." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

