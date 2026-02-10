Beylerbeyi açıklarında sürüklenen boş tekne emniyete alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Beylerbeyi açıklarında sürüklenen boş bir tekneyi yedekleyerek Çengelköy Koyu'nda emniyete aldı.
KEGM'den yapılan açıklamada, "Beylerbeyi önlerinde başıboş vaziyette sürüklenen tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çengelköy Koyu'nda emniyete alındı." bilgisi verildi.