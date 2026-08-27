Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, ilçede Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 28 Ağustos Cuma ile 29 Ağustos Cumartesi günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA