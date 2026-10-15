Haberler

Beykoz Tokatköy'de sağanak sonrası dere köprüsünde yan duvarlar çöktü, yol kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz Tokatköy'de sağanak sonrası dere köprüsünde yan duvarlar çöktü, yol kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Tokatköy'de sağanak sonrası Çamlıbahçe deresi üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü. Bölgede ekiplerin çalışması sürerken güvenlik nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, park halindeki bazı araçlar demir bariyerlere yaslandı.

Mert ORDU / İSTANBUL, –BEYKOZ'da sağanağın ardından Tokatköy'de bulunan Çamlıbahçe deresi üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü. Olayın ardından bölgede ekipler tarafından çalışma başlatılırken yol güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde bulunan Tokatköy'de bulunan Çamlıbahçe deresi üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yol trafiğe kapatıldı. Diğer yandan köprünün üstünde park halindeki araçlardan bazıları demir bariyerlere yaslandı.Yağmur sularıyla beraber gelen çamurlu su derenin rengini kahverengiye döndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!

Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı

Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!