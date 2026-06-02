Beykoz önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Beykoz Riva önlerinde sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek emniyete alındı.
Beykoz Riva önlerinde sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Riva önlerinde sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, Tahlisiye-10 botumuzca yedeklenerek Riva'da emniyete alındı." bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse