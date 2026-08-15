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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Otobüse Çarptı: 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Otobüse Çarptı: 1 Yaralı
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Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, orta şeritte ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, orta şeritte ilerleyen yolcu otobüsüne çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli'ne gelmeden Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil, orta şeritte ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, şehirlerarası yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde ilerleyen otobüse çarpması görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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