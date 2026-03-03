Haberler

İskoç kadın belgeselcilerin hikayeleri Beykoz Kundura'da izleyiciyle buluşacak

Güncelleme:
Beykoz Kundura, 'Görünmeyen Emek, Görünür Hikayeler: İskoç Kadın Belgeselciler 1935-Günümüz' adlı programla, İskoç kadın belgesel yönetmenlerinin eserlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Beykoz Kundura'nın sinema tarihinin öncü kadınlarını hatırlamaya ve üretimlerini yeniden görünür kılmaya odaklanan gösterim programı, bu yıl İskoçya'nın kadın belgesel yönetmenlerini odağına alacak.

Beykoz Kundura'dan yapılan açıklamaya göre, British Council desteğiyle hayata geçirilen "Görünmeyen Emek, Görünür Hikayeler: İskoç Kadın Belgeselciler 1935-Günümüz" başlıklı özel seçki, 6-7 Mart'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik, 2024 yılında British Council ve Creative Scotland işbirliğiyle yürütülen "Momentum" programıyla başlayan uluslararası diyaloğun devamı niteliğini taşıyor.

Geçmiş ile bugün arasında güçlü bağlar kuran program deneysel estetiklere, hibrit anlatı biçimlerine, görünmeyen emeğe, kayıp tarihlere ve anlatılmamış kadın hikayelerine odaklanıyor.

Seçkide yer alan tarihi ve güncel yapımlar, Türkiye'de ilk kez perdeye yansıyarak, bugüne dek saklı kalmış hikayeleri belgesel sinema izleyicisiyle buluşturacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
