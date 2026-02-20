Haberler

Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu

Güncelleme:
Beykoz'daki Elmalı Barajı'nın kıyısında, ziyaretçiler tarafından bırakılan plastik şişe, kağıt ve diğer atıklar birikerek çevre kirliliğine neden oldu. Bölgedeki yosunların artışı da gözlemlendi.

Beykoz'da bulunan Elmalı Barajı'nın kıyısında biriken atıklar, çevreyi kirletti.

Fatih Mahallesi'nde etrafı ormanlarla çevrili barajın kıyısında, bölgeyi ziyaret edenlerin bıraktığı plastik şişe, kağıt, poşet ve ambalaj gibi atıklar birikti.

Atıkların yanı sıra aynı yerde biriken yosunlar (alg) dikkat çekti.

Barajın kıyısındaki kirlilik, havadan dronla görüntülendi.

Kirlilik, vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Adem Koç
