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Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı / Ek bilgi

Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı / Ek bilgi
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BEYKOZ’da 2 araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

BEYKOZ'da 2 araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen 2 aracı takibe aldı. Polis ekipleri tarafından araçlara düzenlenen operasyonda Eyüpcan Ural, Ercan Eyüboğlu ve Abdüssamed Güneş gözaltına alındı. Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüpcan Ural, Ercan Eyüboğlu ve Abdüssamed Güneş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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