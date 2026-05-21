Beykoz'da araçtan inerek trafikte bir sürücüyle tartışan yolcuya 180 bin lira ceza

Beykoz'da, araçtan inerek trafikte bir sürücüyle tartışan yolcuya 180 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, Çubuklu Mahallesi Aydemir Cenefe Viyadüğü üzerinde bir araçtaki sürücü ile yolcunun, başka bir araç sürücüsüyle trafikte tartıştıkları, tartışma sırasında yolcunun araçtan indiği, olayın devamında iki kişinin de tehdit ve hakaretlerde bulundukları tespit edildi.

Yapılan çalışmada araç sürücüsü H.Ö. (36) ile yolcu T.D. (42) ekiplerce yakalandı.

Yolcu T.D'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, T.D. ile H.Ö. hakkında "tehdit", "hakaret" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından adli işlem başlatıldı.