Beykoz'da Ticari Araç Yangını

Beykoz'da bir evin bahçesine park edilen ticari araç yandı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da bir evin bahçesine park edilen ticari araç yandı.

Şaban Demir, 34 TZ 8261 plakalı kapalı kasa ticari aracıyla Anadolu Hisarı Mahallesi Fındık Sokak'taki arkadaşının evine gübre almaya gitti.

Demir, evden ayrılmak üzere bahçede park halindeki aracına yöneldiği sırada patlamayla birlikte aracın ön tarafından duman çıktığını gördü. Araçtan yükselen alevlere arkadaşıyla müdahale etmeye çalışan Demir, itfaiyeye de haber verdi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.