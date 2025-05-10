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Beykoz'da Silahlı Saldırılar: Şüpheli Gözaltına Alındı

Beykoz'da Silahlı Saldırılar: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Beykoz'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 silahlı saldırının şüphelisi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mert ORDU/ -BEYKOZ'da farklı tarihlerde 4 ayrı ev ve iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda 3 yivsiz tüfek, 11 şarjör, 10 kutu havalı tüfek mermisi, 3 dürbün, 1 susturucu ele geçirilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5,6,7 ve 28 Nisan tarihlerinde Soğuksu ve Acarlar Mahallelerinde 4 ayrı ev ve iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine şüpheli veya şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştirdiği belirlenen M.Ö. isimli şüpheli 28 Nisan'da Acarlar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. C.D. isimli bir kadının da gözaltına alındığı operasyonda evde yapılan aramalarda yivsiz tüfek, 11 şarjör, 10 kutu havalı tüfek mermisi, 3 dürbün, 1 susturucu, 2 kutu temizleme aparatı, 2 adet yere sabitleme aparatı ile tahta üzerinde bulunan hedef kağıtları ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüpheli ile mağdurlar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı belirlendi. Şüpheliyle birlikte yakalanan C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Ö. 29 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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