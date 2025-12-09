Haberler

Beykoz'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Beykoz'da yaşanan silahlı çatışmada, ev sahibi V.A. ve tadilat yapan Yusuf Emir Güner arasında çıkan tartışma kanlı sona ulaştı. Olayın görgü tanığı, V.A.'nın silahıyla Güner'e ateş açtığını söyledi. Güner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEYKOZ'da V.A. ile yaşadığı silahlı kavgada hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in çalışanı ve olayın görgü tanığı Furkan Özçelik, "Beraber güle eğlene iş yapıyorduk, silahını alıp geldi ve üzerimize ateş etti" dedi.

Olay, 7 Aralık günü saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi V.A.(33) ile evlerinde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında tartışma çıktı. Yusuf Emir Güner'in, V.A.'nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan arbede de Güner, eline aldığı cisimle V.A.'nın başına vurdu. Aldığı darbe sonucu yaralanan V.A., olay yerinden kaçan Güner'in peşinden gitti. Kavganın ardından peşinden gittiği Yusuf Emir Güner'i yakalayan V.A., silahını çıkararak Güner'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Yusuf Emir Güner ile hafif yaralandığı tespit edilen V.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan taraflardan Yusuf Emir Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli V.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'ÜZERİMİZE ATEŞ ETTİ'

Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in çalışanı ve olayın görgü tanığı Furkan Özçelik, "Yusuf Emir Güner'in yanında çalışıyordum. Olayın yaşandığı gün Yusuf Emir Güner ve Hasan K. ile birlikte oraya tadilata gitmiştik. Sena A.'nın babası Hasan A. geldi, tadilat yaparken bize yardım etti. Güle eğlene çalışıyorduk, sonra V.A. geldi. İlkten bize güzel yaklaştı hal hatır sordu, 'Güzel olmuş' falan dedi. Oradan çıktığında herhalde silahını almaya gitti, geldiğinde üzerimize ateş etti. O esnada Yusuf Emir Güner kaçarak kendini korumaya çalıştı, V.A. peşinden koştu. Bunlar koşunca bizde tam tersine koştuk. Biz de koşarak polisi aradık, ekipler geldi. V.A. zaten evde alkol alıyormuş, geldiğinde kokudan ve hareketlerinden anlamıştım. Olay bundan ibarettir. Adaletin yerini bulacağını umuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
