Beykoz'da Denizde Boğulma: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Beykoz Riva Galera Koyu'nda serinlemek için denize giren 55 yaşındaki N.S. boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi, ceset bulunarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Beykoz'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Öğle saatlerinde Riva Galera Koyu'nda yüzen N.S. (55) bir süre sonra suda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu, N.S'nin cesedi bulundu.
Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA