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Beykoz'da sağanak yolları göle çevirdi, sürücüler araçlarını iterek ilerledi.

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Beykoz'da sağanak yolları göle çevirdi, sürücüler araçlarını iterek ilerledi.
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Beykoz'da yağış nedeniyle yollar göle döndü ve mahsur kalan sürücüler araçlarını iterek ilerledi.

BEYKOZ'da etkili olan sağanak nedeniyle yolları su bastı. Göle dönen yolda mahsur kalan sürücüler, araçlarını iterek ilerledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerine doğru etkisini arttırdı. Beykoz'da yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yolda mahsur kalan sürücüler, araçlarını iterek ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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