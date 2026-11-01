Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beykoz'da park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'da park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Beykoz'da park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde saat 16.50 sıralarında park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen veya yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni inceleniyor.

BEYKOZ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16: 50 sıralarında Tokatköy Mahallesi'nde çıktı. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı

Usta oyuncunun son hali dikkat çekti! Geçirdiği ameliyatı açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

CHP'den "Özgür Özel" temizliği! Artık hiçbiri yok
Eskişehir’de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

Yürekleri ısıtan görüntü!
Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum

Yaptığı yorumu Aziz Yıldırım görmesin
Ocaktan sızan gaz faciaya neden oldu! Evdekiler yaralandı

Mutfakta korkutan patlama! Nedeni daha da korkunç
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı

İki teknik adamla acil görüşme gerçekleştirildi
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede

36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 12 bin çalışan işsiz kalabilir