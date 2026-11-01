Beykoz'da park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

BEYKOZ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16: 50 sıralarında Tokatköy Mahallesi'nde çıktı. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı