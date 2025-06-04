Beykoz'da Park Halinde Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu

Beykoz'da Park Halinde Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
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Beykoz'da Acarlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir erkek bulundu. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beykoz'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Acarlar Mahallesi 9. Cadde üzerinde park edilmiş 54 ADS 506 plakalı aracın şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz durduğunu gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Caddeye güvenlik şeridi çeken polis, araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen erkeğin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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