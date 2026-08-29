Beykoz'da Otomobil Kaldırıma Çıktı: 6 Yaralı
İstanbul Beykoz'da otomobilin kaldırıma çıkması sonucu sürücü ile 5 yaya yaralandı.
İstanbul Beykoz'da otomobilin kaldırıma çıkması sonucu sürücü ile 5 yaya yaralandı.
Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 34 GZ 2127 plakalı otomobil kaldırıma çıktı.
Kaldırımdaki 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dışarıdaki dolabına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA