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Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı; yaralılar var

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BEYKOZ Merkez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı.

BEYKOZ Merkez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından müdahalesi sürerken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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