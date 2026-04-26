Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beykoz'da, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterlerinin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle yükselen dumanlar Anadolu Yakası'nın farklı yerlerinden de görüldü.