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Beykoz'da trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine çarpıp kaçtı

Beykoz'da trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine çarpıp kaçtı
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Beykoz'da ani dönüş yapan motosiklet sürücüsü, kendisine tepki gösteren sürücüyle tartıştı. Tartışma sonrası küfreden saldırgan, motosiklete çarpıp kaçtı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

BEYKOZ'da ani dönüş yapan motosiklet sürücüsü, kendisine tepki gösteren motosikletliyle tartıştı. Tartışmanın ardından küfreden saldırgan sürücü, motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda ilerleyen motosiklet sürücüsünün yanından hızla geçen başka bir motosikletli, kısa bir süre sonra aniden dönüş yaptı. Arkadan gelen motosiklet sürücüsü ise kornaya basarak tepki gösterdi. İki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma sırasında saldırgan, küfür ederek motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücü arasında yaşanan tartışma ile saldırganın motosiklete çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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