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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde hızla seyreden bir otomobil, minibüse arkadan çarptıktan sonra takla atarak bariyerlere saplandı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, minibüsteki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu, polis soruşturma başlattı.

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda minibüse çarpıktan sonra takla atarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil, Hekimbaşı yol ayrımında 34 NLZ 394 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup takla atan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere saplanarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüsteki 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Otomobil sürücüsünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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