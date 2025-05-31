Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

BEYKOZ'da 19 Mayıs'ta evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hüseyin Karakuş (38)'u arama çalışmaları Elmalı Barajı'nda sürüyor.

Hüseyin Karakuş 19 Mayıs'ta Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Karakuş'tan haber alamayan yakınları emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Karakuş'u bulmak için Beykoz ormanlarında AFAD, UMKE ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu arama yaptı. Ormandaki aramalar sonuç vermeyince Elmalı Barajı'nda aramalar başladı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri Elmalı Barajı'nda arama yaptı. Arama çalışmaları sürüyor.