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Beykoz'da kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

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İstanbul Beykoz'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte beklerken dana kısa sürede yakalandı.

Beykoz'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL Beykoz'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte beklerken dana kısa sürede yakalandı.

Olay, dün Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde yaşandı. Bir anda sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık dana, cadde üzerinde koşmaya başladı. Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte bekledi. Kaçmaya çalışan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Uğur - Güncel

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