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BEYKOZ'DA RESTORANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

BEYKOZ'da yağışın ardından restoranın istinat duvarı çöktü.

BEYKOZ'da yağışın ardından restoranın istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beykoz Körfez Caddesi'nde yağmur nedeniyle saat 11.00 sıralarında restoranın istinat duvarı çöktü. Restoranda çalıştığı öğrenilen bir kişi, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. Göçük altında kalan çalışanı kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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