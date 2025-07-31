Beykoz'da Hatalı Sollama: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

BEYKOZ'da hatalı sollama yapan minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Minibüsteki bir kişinin çektiği videoda, "Bu kadar hız mı yapılır ya. Bu akşam öleceğiz galiba. Bu akşam ölüme gidiyoruz" sözlerinin ardından kazanın meydana geldiği görüldü. Kaza anı sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza saat 00.40 sıralarında Beykoz Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Sollamanın yasak olduğu caddede önündeki aracı geçmeye çalışan minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerinin bölgedeki olay yeri inceleme çalışmalarının ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'ÖLECEĞİZ' DEDİKTEN SONRA KAZA ANINI KAYDETTİ

Kaza öncesinde minibüsteki bir kişi cep telefonu ile video çekti. Videoda sürücünün direksiyon başında uzun süre telefonuyla ilgilendiği, daha sonra ise hız yapmaya başladığı görüldü. Araçtaki yolcuların ise 'Caddeye geliyoruz, yavaşla' ve 'Bu akşam ölüme gidiyoruz. Öleceğiz galiba" sözleri duyuldu. Yolculardan birinin, "Öleceğiz ki" dediği anda, kaza meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, cadde üzerindeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün sollamanın yasak olduğu noktada kontrolsü şekilde ters yön şeridine geçerek karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı anlar yer alıyor.