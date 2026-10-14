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Beykoz'da fırtına ve sağanak yolları suya gömdü, araçlar su altında kaldı

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Beykoz'da fırtına ve sağanak yolları suya gömdü, araçlar su altında kaldı
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Beykoz'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış yolları suya gömdü, park halindeki araçlar su altında kaldı. Çamlıbahçe Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, toprak kayması sonucu elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

BEYKOZ'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Bazı evleri su basarken, vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Mahallede toprak kayması meydana gelirken, elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul'da gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağış, Beykoz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıbahçe Mahallesi'nde yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı, park halindeki bazı araçlar su altında kaldı. Mahalledeki bazı evleri de su bastı. Evlerine dolan suları tahliye etmek isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çalışma yaptı.

ELEKTRİK DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Mahallede yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu bir elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olumsuzluklar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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