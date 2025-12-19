Beykoz'da dron destekli trafik denetimi: 43 araca 93 bin lira ceza

BEYKOZ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimlerinde, 'kaynak yapma' olarak bilinen kural ihlalini gerçekleştiren 43 sürücüye toplam 93 bin 183 lira ceza kesildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 16-17 Aralık'ta Kavacık TEM Güney-Kuzey katılım ve Yeni Riva yolu 'kaynak yapan' araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Dronla gerçekleştirilen kontrollerde, şerit değiştirme kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi. Ekipler, ihlal yaptığı belirlenen 43 araca, 'Geçiş halindeki aracı beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak' suçu kapsamında toplam 93 bin 183 lira cezai işlem uyguladı.