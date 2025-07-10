Beykoz'da Denize Girmek Yasaklandı

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Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle 10 Temmuz 2025 itibarıyla denize girmeyi yasakladığını duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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