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Beykoz'da çatısı yanan evde hasar oluştu

Beykoz'da çatısı yanan evde hasar oluştu

Beykoz'da iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beykoz'da iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenimahalle Sahra Sokak'ta bulunan iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın alt katlara da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki başka binaya sıçramaması için önlem aldı. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Bu arada yangın anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.

AA / Tansel Parlak - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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