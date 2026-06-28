Haberler

Beykoz'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Beykoz'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Poyrazköy Sahili'nde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişiye olay yerinde kalp masajı yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEYKOZ'da denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Poyrazköy Sahili'nde meydana geldi. Denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler denize girerek genci sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından kıyıda kalp masajı yapılan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ve çevredekilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde

30 günlük süreç başladı! İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Gözlerinin yaşına bakmadı! Real Madrid'de tam 7 ayrılık birden
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

TFF'den Montella için yeni karar!
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

100. Gazi Koşusu'na damga vuran anlar