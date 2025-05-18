Beykoz'da, bir işçinin liftten düşen otomobilin altında kalması güvenlik kamerasında

Beykoz'da, bir işçinin liftten düşen otomobilin altında kalması güvenlik kamerasında
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Beykoz'da, tamir için lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatih Taştan'ın (43), aracın altında kaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beykoz'da, tamir için lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatih Taştan'ın (43), aracın altında kaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'taki bir oto tamirhanesinde 10 Nisan'da, bir otomobil tamir için lifte alınarak yaklaşık 2 metre havaya kaldırıldı.

Tamirhanede servis müdürü olarak çalışan Taştan, otomobili incelemek üzere aracın altına girdi.

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil Taştan'ın üzerine düştü.

Otomobilin altında kalan Taştan, sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 22 gün yoğun bakımda tedavi gören 2 çocuk babası Taştan, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi S.A. ile otomobil sahibi D.E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan oto tamirhanesinde yaşanan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin lifte alınarak havaya kaldırılması, Taştan'ın çalışmak için aracın altına girmesi, bir süre sonra da otomobilin Taştan'ın üzerine devrilmesi ve sonrasındaki panik anları yer alıyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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