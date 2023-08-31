Beykoz'da Alçı Yüklü Kamyonun Karıştığı Kaza: 2'si Ağır 7 Yaralı

Kontrolden çıkan kamyon 3 aracı ezdi: 7 yaralı

İSTANBUL - Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği alçı yüklü kamyon, kontrolden çıkarak seyir halindeki 3 otomobili biçti. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beykoz'da Çubuklu Mahallesi Kiremitdere Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Ş. hakimiyetindeki 48 ACL 405 plakalı kamyon, kontrolünden çıkarak önce 34 NT 4531 plakalı otomobile sonrasında ise 34 FIG 352 plakalı otomobile çarptı. Duramayan kamyon, içinde 5 kişinin bulunduğu 34 LU 4181 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kamyon, kasasının devrilmesi sonucunda durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürüklenen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada otomobillerde bulunan toplam 7 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.