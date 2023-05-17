Beykoz'da ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 3 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Göksu Mahallesi Sadri Alışık Caddesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran alevler, yandaki 2 katlı ahşap binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Boş olduğu öğrenilen 3 katlı bina tamamen yandı, yanındaki 2 katlı bina hasar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.