Beykoz'da ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
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Beykoz'da 3 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beykoz'da 3 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Göksu Mahallesi Sadri Alışık Caddesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran alevler, yandaki 2 katlı ahşap binaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Boş olduğu öğrenilen 3 katlı bina tamamen yandı, yanındaki 2 katlı bina hasar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel